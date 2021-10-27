"Думаю, игра в нашем исполнении выглядела хорошо. Мы играли в атаку, много комбинировали, наша команда преследует комбинационный стиль футбола. Эти моменты, ошибки, которые привели к забитым мячам – мы знаем свои проблемы. Жду не дождусь зимы – с позиции правого защитника мы получаем голы и голевые передачи. У нас Фабинью временно играет, потому что он нападающий.

Металлист 1925 – Александрия – 2:5 – видео голов и обзор матча

Мы потеряли из-за травм Женю Ткачука, поэтому Ченбая перевели в середину, где ему не очень комфортно. Александрия нас наказала за то, что у нас не было правильного баланса между линиями – когда команда атакует, игроки должны быть готовы и к потере мяча.

Победная серия сыграла плохую шутку? Я не могу сказать, что не заметил. Так сложилось это футбол. Наша задача №1 – чтобы команда играла и показывала атакующий футбол независимо от соперника. Мы все равно придем к тому, что наша команда будет играть так, как хотим.

Я доволен игрой команды, а результатом... Я не хочу выигрывать, проходить в Кубке как можно дальше, если у нас не будет игры – мне не нужны случайные победы. Мы хотим создать машину, которая играет в футбол независимо от соперника и пытается больше времени быть с мячом. Не хватило ли агрессии? Не хватило мастерства. У Протасова момент при счете 0:0 – забивай, у Криськива 100-процентный момент – забивай. При чем здесь агрессия. Сегодня такой день, когда нам не повезло", – поделился Кривенцов в эфире телеканала Футбол.

Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Металлист 1925 – "желто-черные" забили 5 голов