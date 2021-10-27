"Думаю, гра у нашому виконанні виглядала добре. Ми грали в атаку, багато комбінували, наша команда переслідує комбінаційний стиль футболу. Ті моменти, помилки, які призвели до забитих м'ячів – ми знаємо свої проблеми. Чекаю не дочекаюся зими – з позиції правого захисника ми отримуємо голи та гольові передачі. У нас Фабінью тимчасово грає, бо він нападник.

Металіст 1925 – Олександрія – 2:5 – відео голів та огляд матчу

Ми втратили через травми Женю Ткачука, тому Ченбая перевели в середину, де йому не дуже комфортно. Олександрія нас покарала за те, що ми не мали правильного балансу між лініями – коли команда атакує, гравці мають бути готовими і до втрати м'яча.

Переможна серія зіграла поганий жарт? Я не можу сказати, що я не помітив. Так склалося це футбол. Наше завдання №1 – щоб команда грала та показувала атакувальний футбол незалежно від суперника. Ми все одно прийдемо до того, що наша команда гратиме так, як хочемо.

Я задоволений грою команди, а результатом... Я не хочу вигравати, проходити в Кубку якнайдалі, якщо у нас не буде гри – мені не потрібні випадкові перемоги. Ми хочемо створити машину, яка грає у футбол незалежно від суперника та намагається більшу частину часу бути з м'ячем. Не вистачило агресії? Не вистачило майстерності. У Протасова момент за рахунку 0:0 – забивай, у Криськіва 100-відсотковий момент – забивай. До чого тут агресія. Сьогодні такий день, коли нам не пощастило", – поділився Кривенцов у ефірі телеканалу Футбол.

Олександрія вийшла у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Металіст 1925 – "жовто-чорні" забили 5 голів