"Нас ждет тяжелая игра. Но если посмотреть на состав второй корзины, то там были команды примерно одного уровня. Поэтому я не думаю, что надо придавать большое значение тому факту, на кого именно мы попали в плей-офф. Любой соперник был бы непростым.

Шотландия – Украина: определились дата и время поединка плей-офф ЧМ-2022

Сейчас наша задача хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и с такой уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем угодно и где угодно", – цитирует Кларка сайт УАФ.

Напомним, за путевку на Мундиаль украинцы будут бороться против шотландцев, а сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль