"На нас чекає важка гра. Але якщо подивитися на склад другого кошика, то там були команди приблизно одного рівня. Тож я не думаю, що треба надавати великого значення тому факту, на кого саме ми потрапили у плей-офф. Будь-який суперник був би непростим.

Шотландія – Україна: визначились дата і час поєдинку плей-офф до ЧС-2022

Зараз наше завдання — добре попрацювати й придумати формулу перемоги над Україною. Я переконаний, що з таким рівнем гри й такою впевненістю, які демонструють мої хлопці, ми готові грати з ким завгодно й де завгодно", – цитує Кларка сайт УАФ.

Нагадаємо, за путівку на Мундіаль українці боротимуться проти шотландців, а сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль