Тренерский штаб национальной команды Украины может приступать к подготовке к важному выезду в Шотландию.

Первый поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 Украина проведет на выезде против сборной Шотландии. Матч состоится в Глазго 24 марта, стартовый свисток раздастся в 21:45, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Следует отметить, что победитель в этом поединке встретится с триумфатором пары Уэльс – Австрия, который будет проходить параллельно.

Напомним, Мундиаль запланирован на ноябрь-декабрь следующего года. Хозяином турнира станет Катар.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль