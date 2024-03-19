Делегация сборной Украины уже в столице Боснии и Герцеговины –Сараево, где должна сыграть поединок плей-офф отбора к Евро-2024.

После завершения тренировочных сборов в Испании "сине-желтые" уже прибыли в Боснию и Герцеговину, где должен состояться полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024, сообщает Telegram-канал УАФ.

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На официальном сайте УАФ сообщили о последнем тренировочном дне в Испании. В занятии приняли участие 27 из 28 вызванных игроков, а Виктор Цыганков продолжает индивидуально восстанавливаться от повреждения связки коленного сустава.

Напомним, дуэль за выход на Евро-2024 состоится в городе Зеница на стадионе Билино Поле в четверг, 21 марта, и стартует в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния встретится с триумфатором пары Израиль – Исландия в битве за путевку на чемпионат Европы-2024, который состоится в Германии.

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