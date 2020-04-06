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Коноплянка: Все бы отдал, чтобы сборная Украины выиграла Евро

21:39 23 Читати українською
Коноплянка: Все бы отдал, чтобы сборная Украины выиграла Евро
Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка имеет очень амбициозные планы на финальную часть Евро-2020.

"Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать эти эмоции.

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Если ты не веришь в чудеса – то тебе здесь нет места. Все реально. Сначала верили только мы, потом все стали верить в нас. Когда все верят – нас трудно сломать", – цитирует Коно tribuna со ссылкой на Instagram УАФ.

Напомним, Украина пробилась на Евро-2020, где на групповом этапе встретится со сборными Нидерландов и Австрии. Из-за пандемии УЕФА перенес турнир на 2021 год.

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Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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