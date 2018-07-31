M'Вила продлил контракт с Сент-Этьеном

Экс-игрок сборной Франции Ян M'Вила заключил новый контракт с Сент-Этьеном.

Сент-Этьен на официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с 28-летним полузащитником команды Яном М'Вила.

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Футболист поставил подпись под новым контрактом рассчитанным до 2022 года.

К слову, М'Вила перешел в Сент-Этьен зимой этого года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом француза был российский Рубин.

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