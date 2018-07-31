toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

M'Віла продовжив контракт з Сент-Етьєном

09:29 152 Читать на русском
M'Віла продовжив контракт з Сент-Етьєном
Ян М'Віла / офіційний сайт Сент-Етьєна

Екс-гравець збірної Франції Ян M'Віла уклав новий контракт з Сент-Етьєном.

Сент-Етьєн на офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з 28-річним півзахисником команди Яном М'Віла.

Хазрі став гравцем Сент-Етьєна

Футболіст поставив підпис під новим контрактом, розрахованим до 2022 року.

До слова, М'Віла перейшов у Сент-Етьєн взимку цього року у статусі вільного агента. Попереднім клубом француза був російський Рубін.

Сент-Етьєн продовжив контракт з Дебюші та потролив Піке

Теги
Франція Ян М'Віла Ян М'Віла Сент-Етьєн Сент-Етьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
46
хв
Пюнік
19:00
Тобол
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук