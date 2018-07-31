M'Віла продовжив контракт з Сент-Етьєном

Екс-гравець збірної Франції Ян M'Віла уклав новий контракт з Сент-Етьєном.

Сент-Етьєн на офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з 28-річним півзахисником команди Яном М'Віла.

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Футболіст поставив підпис під новим контрактом, розрахованим до 2022 року.

До слова, М'Віла перейшов у Сент-Етьєн взимку цього року у статусі вільного агента. Попереднім клубом француза був російський Рубін.

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