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Хазри стал игроком Сент-Этьена

20:08 17 Читати українською
Хазри стал игроком Сент-Этьена
Вахби Хазри / Фото: соцсети

Французский Сент-Этьен объявил о трансфере 27-летнего хавбека Ренна Вахби Хазри.

Хавбек Вахби Хазри перешел в Сент-Этьен, информирует официальный сайт клуба.

Футболист сборной Туниса подписал контракт с новым клубом до 2022 года.

Прошлый сезон Хазри провел в Ренне. В течение 24 матчей в Лиге 1 хавбек забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Зинченко отправился с Манчестер Сити на турне в США, несмотря на слухи о трансфере в другой клуб

Теги
Трансферы Вахби Хазри Вахби Хазри Ренн Ренн Сент-Этьен Сент-Этьен Франция
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