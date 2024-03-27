Муж украинки был за шаг до завершения карьеры в сборной – "спас" выход на Евро-2024
Вратарь Ювентуса и сборной Польши Войцех Щенсны признался, что был на грани завершения международной карьеры.
Щенсны заявил, что если бы Польша не пробилась на Евро-2024, он бы завершил карьеру в сборной. "Кадра" одолела Уэльс в серии пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.
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"Для вратаря серия пенальти – это развлечение. Об этом мечтаешь, я чувствую себя в сериях как рыба в воде. Теперь мы счастливы и испытываем облегчение. В конце игры соперник нас поддавил, но мы дотянули до "лотереи". Мне жаль валлийцев, они провели очень хороший и солидный матч.
Мы должны были пробиться на Евро напрямую из группы, но не смогли этого сделать. Зато сейчас мы выполнили свою работу. Это важно, ведь в противном случае я бы завершил свою международную карьеру в случае поражения", – цитирует Щенсны beIN Sports.
Напомним, что Войцех женат на украинке Марине Луценко.
Польша в серии пенальти одолела Уэльс и стала последним участником Евро-2024