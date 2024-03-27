Щенсни заявив, що якби Польща не пробилася на Євро-2024, він би завершив кар'єру у збірній. "Кадра" здолала Уельс у серії пенальті після нульової нічиєї в основний та додатковий час.

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"Для воротаря серія пенальті – це розвага. Про це мрієш, я почуваюся в серіях як риба у воді. Тепер ми щасливі і відчуваємо полегшення. Наприкінці гри суперник нас піддавив, але ми дотягнули до "лотереї". Мені шкода валлійців, вони провели дуже гарний та солідний матч.

Ми мали пробитися на Євро безпосередньо з групи, але не змогли цього зробити. Натомість зараз ми виконали свою роботу. Це важливо, адже інакше я завершив би свою міжнародну кар'єру у разі поразки", – цитує Щенсни beIN Sports.

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Польща у серії пенальті здолала Уельс і стала останнім учасником Євро-2024