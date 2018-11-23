Мудрык: Меня можно называть "вторым Неймаром"

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрык рассказал, какие задачи ставит перед собой в футболе.

"Я хочу уже полноценно стать игроком первой команды, играть на самом высоком уровне и достигать высоких целей. Моя задача – постоянно работать над собой.

"Мудрык в 17 лет стоит более трех млн евро", – известный скаут сравнил стоимость игроков Шахтера и клубов Серии А

Я бы не сказал, что Неймар – пример для подражания, если говорить о его поступках и человечности. Но это тот футболист, кроме Роналдинью, чей стиль мне больше всегшо нравится. И тот стиль, который больше всего на меня похож. Могут называть "вторым Неймаром", могут – "первым Мудрыком", – цитирует Мудрыка клубный канал Шахтера в YouTube.

17-летний Михаил Мудрык дебютировал за Шахтер в матче на Кубок Украины против Олимпика, став первым игроком 2001 года рождения, сыгравший за "горняков".

Шахтер – лучший в Европе по двум важным показателям: в чем "горняки" превосходят Манчестер Сити и Барселону