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Мудрык: Меня можно называть "вторым Неймаром"

16:22 202 Читати українською
Мудрык: Меня можно называть "вторым Неймаром"
Михаил Мудрык / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрык рассказал, какие задачи ставит перед собой в футболе.

"Я хочу уже полноценно стать игроком первой команды, играть на самом высоком уровне и достигать высоких целей. Моя задача – постоянно работать над собой.

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Я бы не сказал, что Неймар – пример для подражания, если говорить о его поступках и человечности. Но это тот футболист, кроме Роналдинью, чей стиль мне больше всегшо нравится. И тот стиль, который больше всего на меня похож. Могут называть "вторым Неймаром", могут – "первым Мудрыком", – цитирует Мудрыка клубный канал Шахтера в YouTube.

17-летний Михаил Мудрык дебютировал за Шахтер в матче на Кубок Украины против Олимпика, став первым игроком 2001 года рождения, сыгравший за "горняков".

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Шахтер Шахтер Михаил Мудрык Михаил Мудрык Неймар Неймар
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