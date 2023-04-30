Сразу три гранда АПЛ готовы вытянуть Неймара из неприятной ситуации в ПСЖ.

Два Манчестера и Челси заинтересованы в услугах 31-летнего бразильца, информирует Fichajes.

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Юнайтед ищет суперзвездное усиление для атаки, а Неймар может быть доступен по умеренной цене. Сити мечтает сформировать грозный дуэт с Эрлингом Холандом. Челси же под управлением Тода Бёли просто продолжает бросаться на все блестящее. Если Неймар действительно переедет на Стэмфорд Бридж, то станет прямым конкурентом Михаила Мудрика.

Добавим, что самый дорогой футболист мира мощно начал нынешний сезон, оформив 18+17 в 29 матчах. Затем последовал болезненный вылет из ЧМ, серия конфликтов внутри ПСЖ и травма, выбившая Нея до конца кампании.

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