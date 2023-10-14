Сборная Украины набрала 10 очков в квалификации на Евро-2024. Голы Георгия Судакова и Александра Караваева принесли команде Реброва победу над Северной Македонией в Праге.

Украина – Северная Македония – 2:0 – видео голов и шедевра Караваева

– Как вы считаете, насколько поддержка в Праге помогла сборной Украины?

– Поддержка всегда помогает. Я еще перед игрой говорил, что мы очень благодарны Праге и Чехии за организацию этого матча. Согласен с вами, сегодня была очень хорошая атмосфера, которая помогала игрокам. Это очень важно.

– Может, вы заметили, что судья сегодня разрешал более агрессивную игру. Повлияло ли это на темп игры и как, на ваш взгляд, сыграла Северная Македония?

– Я считаю, что Северная Македония – это очень крепкая команда. У них хорошие игроки в атаке, они это продемонстрировали. Что касается рефери. Эта игра была важной для обоих команд, поэтому было много стыков и борьбы. Наверное, когда одна команда забивает, то борьба становится намного больше. Я считаю, что арбитр справился с матчем.

– Можем ли ожидать ротации на игру с Мальтой?

– Да, можем. Я говорил еще после Англии, что нужно смотреть, как игроки восстановятся. Была важная игра, тяжелое поле. Считаю, что игроки отдали все силы и эмоции. В эти два дня нужно восстанавливаться. Посмотрим, в каком состоянии будут футболисты.

– Насчет Михаила Мудрика. Он сегодня не реализовал много моментов. Что вы думаете? Какие его перспективы вообще? В Челси у него идет не очень хорошо. В сборной тоже, как видите.

– Подождите. Не я вижу, а вы видите. Не я, а вы. Вы так видите, я так не вижу. Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он был, как Месси сейчас? Я считаю, что шаг за шагом он будет играть лучше. Когда ты играешь в Челси, это очень важно. Вы спрашиваете, какая перспектива у футболиста, уже играющего в Челси. Считаю, что у Михаила все впереди. Он очень много работает. Не думаю, что сегодня была какая-то неудачная игра. То, что он не забил – такое иногда бывает, но он пытается, создает моменты. Сегодня Мудрик очень помог команде, – подытожил Сергей Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Следующий матч отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет уже 17 октября. Поединок группы C Мальта – Украина стартует в 21:45 по киевскому времени.

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