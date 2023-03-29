"Я уже устал отвечать. Мудрик выглядит сырым... А кто виноват, что покупали его за 70+30? Мудрик, Ринат Ахметов, Палкин, Срна? Виноваты вы (Челси – прим.), вы же трактористы. Футболист пришел и не может показывать. А что он здесь показывал? Он и здесь даже не успел проявить себя.

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Шахтеру надо сказать спасибо, что продали за такие деньги, а там уже дело футболиста, если он проявляет себя, то хорошо, если нет – значит Челси будет мучиться и ждать. Он что там один? 600 миллионов потратили и сами знаете, где они идут.

Шева же написал, что надо подождать. Подумаешь – более полумиллиарда выбросили. Так что Мудрик здесь ни при чем. Виноваты те, кто покупает. Ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать внимание, если нет – то пусть продолжает тренироваться", – поделился Леоненко в своем Telegram-канале.

Добавим, что Мудрик зимой перебрался в Челси из Шахтера за 70+30 млн евро, сыграл 7 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

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