"Я вже стомився відповідати. Мудрик виглядає сирим... А хто винний, що купували його за 70+30? Мудрик, Рінат Ахметов, Палкін, Срна? Винні ви (Челсі – прим.), ви ж трактористи. Футболіст прийшов і не може показувати. А що він тут показував? Він і тут навіть не встиг проявити себе.

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Шахтарю треба сказати дякую, що продали за такі гроші, а там уже справа футболіста, якщо він проявляє себе, то добре, якщо ні – значить Челсі мучитиметься і чекатиме. Він що там один? 600 мільйонів витратили та самі знаєте, де вони йдуть.

Шева ж написав, що треба зачекати. Подумаєш – понад півмільярда викинули. Тож Мудрик тут ні до чого. Винні ті, хто купує. Йому яка різниця? Якщо він слабкий, то звертатиме увагу, якщо ні – то нехай продовжує тренуватися", – поділився Леоненко в своєму Telegram-каналі.

Додамо, що Мудрик взимку перебрався в Челсі з Шахтаря за 70+30 млн євро, зіграв 7 матчів, у яких віддав 1 гольову передачу.

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