Михайло Мудрик ще зовсім не гарантував собі безхмарне майбутнє в Челсі.

Лондонський клуб досі не виключає варіант прощання з 22-річним українцем, інформує Fichajes.

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Мудрик нарешті почав забивати за Челсі і отримувати великі хвилини від Маурісіо Почеттіно, але стабільністю не відзначається. Крім того, інколи вінгер випадає зі складу через дрібні травми. Якщо Михайло не зможе підтримувати високий рівень на тривалій дистанції, то взимку керівництво Челсі підніме питання про його майбутнє.

Можлива оренда або навіть повноцінний трансфер, якщо хтось наблизиться до 70 млн євро, які "сині" виплатили Шахтарю. Джерело виділяє двох головних претендентів – Ювентус і Арсенал, який активно вів Мудрика ще з донецького клубу.

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