"Я думаю, что Мудрик движется в правильном направлении, эти два гола очень помогут ему, и люди могут сказать, что тот гол Арсенала (2:2) был фартовым – и что? Мяч в сетке. Учитывая его уверенность, это принесет ему пользу, а играть на Стэмфорд Бридж в команде, которая испытывает трудности, непросто.

Мудрик пропустил матч Челси из-за второй за месяц травмы – неприятный звоночек для звезды сборной Украины

Мудрик узнает об этом сейчас, и в некотором смысле это хорошо, что все происходит сейчас, а не позже. Потому что он знает, что для этого нужно сейчас, и он должен постоянно оставаться на этом уровне. Болельщики будут требовать этого, и тренер также.

Единственное, чего вы не можете себе позволить, это не выкладываться на поле, не создавать себе проблем, не бороться за клуб. Кажется, он делает все эти вещи, поэтому я думаю, что он станет лучше", – поделился Райт-Филлипс в комментарии Express.

Добавим, что Челси без Мудрика проиграл Брентфорду с Ярмолюком (0:2). Что касается Михаила, то вингер провел 9 матчей в составе лондонцев, отметившись 2 голами.

Ярмолюк помог снова бить Челси на выезде – таинственная проблема Мудрика, супершанс украинца, курьезная желтая