Клубы Мудрика и Лунина автоматически получили места на клубном ЧМ-2025. Из-за расширения формата в турнире примут участие 32 команды.

ФИФА принял решение о расширении формата клубного чемпионата мира, информирует The Athletic. Двое последних победителей Лиги чемпионов – Челси и Реал – получили места в турнире автоматически. Также в турнир автоматически квалифицируются победители Лиги чемпионов 2023 и 2024 годов.

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Сейчас формат клубного ЧМ предполагает участие 7 команд. В декабре 2022 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о планах расширить турнир до 32 участников. Новый формат турнира будет состоять из восьми групп по четыре команды. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Напомним, что с 2025 года ФИФА планирует проводить клубный ЧМ каждые четыре года.