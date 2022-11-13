Схоже, сага з відходом Михайла Мудрика з Шахтаря добігла свого кінця.

Арсенал узгодив з Шахтарем всі деталі щодо трансферу півзахисника збірної України Михайла Мудрика, повідомляє Todofichajes.

Шахтар обрав заміну Мудрику в Хорватії, – ЗМІ

Висока вартість 21-річного вінгера відлякала багато топ-клубів Європи, але лондонці вирішили йди до кінця. За інформацією видання, Арсенал заплатить за Мудрика 65 мільйонів євро. Ще 10 млн будуть прописані у вигляді бонусів.

Це дозволить українцю стати другим у списку найдорожчих гравців "канонірів" після Ніколя Пепе. Нагадаємо, француз перейшов до лондонців з Лілля у серпні 2019 року за 80 млн євро, однак не виправдав вкладених у нього коштів і влітку 2022-го вирушив в оренду у Ніццу.

До слова, офіційно клуби збираються підтвердити факт трансферу Мудрика лише на початку 2023 року.

Шахтар U-19: чи не найслабше покоління за понад 10 років, але – новий Степаненко і конкурент для Йовічевіча