Возможный переход Михаила Мудрика в АПЛ все еще под вопросом – у Шахтера и Арсенала есть разногласия в сумме.

"Арсенал считает оценку Шахтером Михаила Мудрика немного смешной (100 миллионов евро), учитывая его отсутствие игрового времени на больших турнирах и лишь небольшое количество матчей за сборную Украины.

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"Канониры" убеждены, что Шахтер использует трансфер Антони в Манчестер Юнайтед в оценке Мудрика. Арсенал же считает, что "горняки" должны ориентироваться на переход Коди Гакпо в Ливерпуль как на более реалистичное соглашение (40-50 миллионов)", – отметил журналист Коннор Хумм.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года. Михаила активно сватают в Арсенал, но клубы еще не договорились о сумме перехода.

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