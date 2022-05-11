Вингер сборной Украины Михаил Мудрик отметился голом в воротах менхенгладбахской Борусии в товарищеском матче.

Сборная Украины повела в счете в игре с Боруссией М уже на 9 минуте встречи – автором стал Михаил Мудрик.

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Голевую атаку начал Николай Шапаренко, вырезавший шведой классную передачу на ход Мудрику. Вингер опередил защитника, проскочив между ним и голкипером, и закатил мяч уже в пустые ворота.

Добавим, что первый тайм завершился со счетом 1:1 – через 5 минут Конор Носс мощным ударом в ближнюю девятку заставил капитулировать Георгия Бущана.

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