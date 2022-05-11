Вінгер збірної України Михайло Мудрик відзначився голом у воротах менхенгладбахської Борусії у товариському матчі.

Збірна України повела в рахунку у грі з Борусією М вже на 9 хвилині зустрічі – автором став Михайло Мудрик.

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Гольову атаку розпочав Микола Шапаренко, який шведою вирізав класну передачу на хід Мудрику. Вінгер випередив захисника, проскочивши між ним та голкіпером, та закотив м'яч вже у порожні ворота.

Додамо, що перший тайм завершився з рахунком 1:1 – через 5 хвилин Конор Носс потужним ударом у ближню дев'ятку змусив капітулювати Георгія Бущана.

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