Михаил признан лучшим игроком в последний месяц осени, информирует пресс-служба Шахтера.

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В опросе приняли участие почти 7 тысяч фанатов, а за 20-летнего вингера свой голос отдали более 4 тысяч. Второе место с 1622 голосами занял голкипер Анатолий Трубин, а тройку замкнул защитник Николай Матвиенко. Его лучшим в ноябре считали 813 респондентов.

В прошлом месяце Мудрик провел 5 матчей: 3 в чемпионате Украины и 2 в Лиге чемпионов. Но забить ему удалось только раз – в ворота Колоса из Ковалевки.

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