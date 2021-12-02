Михайло Мудрик у матчі з Інгульцем / Сайт Шахтаря

Михайло визнаний найкращим гравцем останнього місяця осені, інформує прес-служба Шахтаря.

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В опитуванні взяли участь майже 7 тисяч фанатів, а за 20-річного вінгера свій голос віддали понад 4 тисячі. Друге місце із 1622 голосами посів голкіпер Анатолій Трубін, а трійку замкнув оборонець Микола Матвієнко. Його найкращим у листопаді вважали 813 респондентів.

Зауважимо, минулого місяця Мудрик провів 5 матчів: 3 в чемпіонаті України і 2 в Лізі чемпіонів. Та забити йому вдалось лише раз – у ворота Колоса із Ковалівки.

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