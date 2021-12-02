Мудрик визнаний найкращим гравцем місяця у Шахтарі – йому не було рівних
Вболівальники донецького клубу підбили підсумок місяця. Відтак, Михайло Мудрик здобув індивідуальну нагороду.
Михайло визнаний найкращим гравцем останнього місяця осені, інформує прес-служба Шахтаря.
Мудрик, окрім Севільї, зацікавив клуб АПЛ – Шахтарю готують пропозицію
В опитуванні взяли участь майже 7 тисяч фанатів, а за 20-річного вінгера свій голос віддали понад 4 тисячі. Друге місце із 1622 голосами посів голкіпер Анатолій Трубін, а трійку замкнув оборонець Микола Матвієнко. Його найкращим у листопаді вважали 813 респондентів.
Зауважимо, минулого місяця Мудрик провів 5 матчів: 3 в чемпіонаті України і 2 в Лізі чемпіонів. Та забити йому вдалось лише раз – у ворота Колоса із Ковалівки.
"Не чекаю, щоб привітатися з Луческу": Сергій Кривцов – про агресивну Боснію, процеси у Шахтарі і трансфер у Дженоа