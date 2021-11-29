"Севилья действительно проявляла и проявляет интерес к Мудрику. Вообще, сейчас многие клубы им интересуются. Они делают запросы.

Мудрик заинтересовал Севилью – Fichajes

Насколько мне известно, там есть клуб из АПЛ, который рассматривает возможность подписания Мудрика. Он собирается сделать предложение Шахтеру о выкупе игрока, и оно должно поступить. Но сумма, которую он будет готов выложить, составляет от 10 до 20 млн евро. Скорее всего, это не удовлетворит Шахтер и он отклонит ее.

Сейчас Мудрик – единственный, кто запомнился в Шахтере в Лиге чемпионов. Безусловно, на него будет спрос. Думаю, Шахтер вряд ли будет даже рассматривать предложения до 20 млн евро", – отметил журналист в эфире Цыганык Live.

В сезоне 2021/22 Мудрик сыграл за Шахтер 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

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