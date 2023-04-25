Мудрик поразил голом боковыми ножницами – роскошное видео из тренировки Челси
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик отличился красивым ударом во время тренировки лондонцев.
Команда Фрэнка Лэмпарда усиленно готовится к матчу с Брентфордом в АПЛ. Он состоится 26 апреля в 21:45.
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"Синие" отрабатывали удары с лету по воротам. Главным героем стал Мудрик, которому удалось забить отличными боковыми ножницами. Позже Михаил перепостил гол в сторис своего Инстаграма, добавив подмигивающий смайл.
Напомним, 22-летний украинец перебрался в Челси за 70+30 миллионов и уже успел поучаствовать в 12 поединках. Пока без голов, но с двумя результативными передачами в активе.
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