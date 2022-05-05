Збірна України продовжує підготовку до поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу проти Шотландії. До команди у Словенії вже встигли приєднатися гравці Динамо і форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик.

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Окрім того, до бігової роботи приступив і Михайло Мудрик, повідомляє офіційний сайт УАФ. Обстеження не виявило серйозного ушкодження привідного м’язу у півзахисника Шахтаря, має місце лише набряк. Відтак Михайлові знадобиться ще декілька днів під наглядом лікарів для повноцінного відновлення та повернення до ігрових тренувань.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 травня, о 17:00 "синьо-жовті" проведуть перше відкрите повноцінне тренування фактично повним складом гравців, які виступають в українських клубах. За півгодини до нього відбудеться прес-конференція Олександра Петракова.

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