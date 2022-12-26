Сага з переходом Михайла Мудрика в топ-клуб продовжує набирати обертів. Щодня у ЗМІ з'являється інформація від чергового інсайдера, який сватає українця в імениту команду, а у словах тренерів вболівальники знаходять прихований зміст і натяки на домовленість з гравцем і Шахтарем.

Арсенал зробив Шахтарю офіційну пропозицію щодо Мудрика, сума дуже пристойна, – Циганик

Відомий український журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі повідомив, що Шахтар отримав офіційну пропозицію від лондонського Арсенала. Він зазначив, що лондонці запропонували за футболіста достойну суму, прописавши солідні бонуси. На вищезгадану інформацію вже встиг відреагувати і сам Мудрик, лайкнувши новину. Невідомо, що своєю вподобайкою хотів сказати гравець – чи просто вподобав новину, чи таким чином натякнув на правдивість інсайду.

Нагадаємо, раніше Мудрик публічно заявив про своє прагнення перейти в АПЛ, проте Шахтар відлякує покупців захмарними цінниками. Срна і Палкін називали цифри від 60 до 100 мільйонів євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?