"Надеюсь, Трубин и Кабрал сделают нас сильнее. Они уже показали свои качества в предыдущих клубах. Они провели с командой лишь полторы тренировки, это немного. Я должен решить, достаточно ли этого, чтобы быть в составе команды.

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Мой опыт говорит мне, что игрокам нужно больше времени, чтобы понять динамику и стиль команды. Я не собираюсь ставить их в ситуацию, когда они будут чувствовать слишком большое давление. Меня не заставляют их выпускать, потому что у команды все в порядке", – цитирует Шмидта MaisFutebol.

Напомним, свой первый поединок в новом сезоне Бенфика проведет в понедельник, 14 августа, на выезде против Боавишты. Начало встречи в 22:45 по Киеву.

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