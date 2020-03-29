Мудрык оценил возможность своего перехода в Рому

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрык рассказал о своих взаимоотношениях с экс-тренером "горняков", а ныне наставником Ромы Паулу Фонсекой.

"Мы с Фонсекой нормально разошлись. Наверное, он в то время не видел во мне футболиста, который здесь и сейчас даст ему результат. Может, у него не было времени, чтобы подождать и подготовить меня к этому, дать мне доверие.

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Но время идет, у людей меняются взгляды. Может, он сейчас по-другому видит и думает. После его ухода из Шахтера мы не общались", – цитирует Мудрыка Трибуна со ссылкой на Instagram Дмитрия Поворознюка.

Напомним, по информации СМИ, Рома заинтересована в подписании 19-летнего Мудрыка, на трансфере настаивает сам Фонсека.

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