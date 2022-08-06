Уже в ближайшее время Шахтер может получить серьезное финансовое предложение относительно трансфера полузащитника Михаила Мудрика, сообщил журналист Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

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По информации источника, это неназванный клуб, который планирует заплатить за 21-летнего украинца 30 миллионов евро. Конкретных переговоров нет, но потенциальный покупатель выразил свою готовность и передал информацию агентам и Шахтеру.

Анонсировавшиеся на этой неделе переговоры с Байером не состоялись – стороны не могут согласовать сумму трансфера и "фармацевты", скорее всего, выйдут из диалога.

К слову, ранее об интересе к Мудрику заявляли также английский Брентфорд и французская Ницца.

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