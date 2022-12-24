"Мудрик, Трубін, Забарний – я сподіваюся на цих футболістів і буду просити головного тренера національної збірної відпустити їх на молодіжний чемпіонат Європи. Знаю й думку самих хлопців: Трубін, Забарний, Мудрик хотіли б зіграти на Євро-2023. Для нашої команди присутність таких гравців може зробити різницю.

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Проте від самого початку я говорив – молодіжна збірна працює в піраміді українського футболу на національну команду. І якщо на той момент хтось із цих хлопців буде обов’язково потрібен першій збірній, ми приймемо це рішення головного тренера національної команди. Молодіжна збірна повинна готувати гравців для національної. Таке її стратегічне завдання, важливіше навіть за поточні турнірні результати", – резюмував Ротань в інтерв'ю Українському Футболу.

Додамо, що фахівець нещодавно став головним тренером Олександрії, але не завершив свою співпрацю зі збірною України U-21, яку вивів на Євро-2023. Влітку на груповому етапі суперниками нашої молодіжки стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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