"Мудрик – хороший футболист. Я знаю его давно, и Петраков тоже. Мы все понимаем, что нам может дать. Технически отлично оснащен, скорость невероятна, работа с мячом на скорости. Он должен расти дальше. Да, в 20 лет в Европе некоторые футболисты уже третий год играют в высшем дивизионе. Не вопрос, но у каждого футболиста есть свой путь.

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Михаил – это футболист, очень рано задействованный в первой команде Шахтера. Может быть, еще не был готов. Не столько к высокому уровню, сколько для работы в обойме первой команды, профессионального футбола. По психологическим факторам и поведению. Сегодня мы видим, что он вырос и как футболист, и как профессионал своего дела. Уверен, что он будет играть в сборной Украины", – поделился Мудрик в комментарии Tribuna.

К слову, Михаил отыграл в 13 матчах в составе Шахтера в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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