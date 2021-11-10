"Мудрик – хороший футболіст. Я знаю його давно, і Петраков також. Ми всі розуміємо, що може нам дати. Технічно чудово оснащений, швидкість неймовірна, робота з м'ячем на швидкості. Він має зростати далі. Так, у 20 років у Європі деякі футболісти вже третій рік грають у найвищому дивізіоні. Не питання, але кожен футболіст має свій шлях.

Мудрик: Беру приклад з Кріштіану Роналду

Михайло – це футболіст, який дуже рано був задіяний у першій команді Шахтаря. Може, ще не був готовий. Не стільки до високого рівня, скільки до роботи в обоймі першої команди, професіонального футболу. За психологічними факторами та поведінкою. А сьогодні ми бачимо, що він виріс і як футболіст, і як професіонал своєї справи. Впевнений, що він гратиме у збірній України", – поділився Мудрик у коментарі Tribuna.

До слова, Михайло відіграв у 13 матчах у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

"Образи на Маркевича не було": Кащук про публічну критику тренера, святкування у масці Людини-павука і віру в Петракова