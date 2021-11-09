Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик назвал главных шутников в донецкой команде и своего кумира, игрой которого вдохновляется.

"Беру пример с Криштиану Роналду. Он пример того, как нужно идти к своей цели, работать над собой и что из этого может выйти".

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В Шахтере со всеми пытаюсь общаться, потому что это опытные и сильные футболисты. Когда кто-нибудь из старших подсказывает, стараюсь максимально к этому прислушиваться. Понимаю, что в их словах есть подсказки, которые мне нужны.

Могут и напихать – это часть футбола. Нормально к этому отношусь, пиханина может быть и по делу: за бутсы или как нужно было сыграть.

Среди самых больших шутников выделил бы Марлоса, Кривцова и Шевченко (Алексея, – прим.). С ними всегда весело. Шутить над ними? Нужен подходящий момент, чтобы не ляпнуть что попало.", – сказал Мудрик в комментарии Football Hub.

Напомним, в текущем сезоне Михаил провел за Шахтер 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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