"25 тысяч зарплаты у Филиппа Будковского? Нет. Он еще на эту сумму не забил. Это бред. У нас и близко нет таких зарплат. 10 тысяч? Есть, но таких мало.

Малиновский – о дуэли с ПСЖ: "Если сделаем все правильно – то победим"

Приглашение именитых игроков, таких как Тотовицкий и Супряга? Было бы лучше брать молодых 20-летних ребят, которых тренеры доводили бы до высокого уровня.

Я хочу, чтобы в команде было как можно больше местных. Сейчас таких 6 или 7 человек. Я и Малиновскому говорил: "Мы до тебя доберемся". Может, они с Александром Зинченко будут заканчивать карьеру в Полесье", – сказал Буткевич в интервью YouTube-каналу FOOTBALL MANАGER.

Напомним, Малиновский – уроженец Житомира, а Зинченко – представитель Радомышля Житомирской области.

К слову, ныне Полесье является одним из лидеров Первой лиги и серьезно претендует на повышение в классе.

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