"25 тисяч зарплати у Пилипа Будківського? Ні. Він ще на цю суму не забив. Це маячня. У нас і близько немає таких зарплат. 10 тисяч? Є, але таких мало.

Маліновський – про дуель із ПСЖ: "Якщо зробимо все правильно – то переможемо"

Запрошення іменитих гравців, таких як Тотовицький та Супряга? Було б краще брати молодих 20-річних хлопців, яких тренери доводили б до високого рівня.

Я хочу, щоб у команді було якнайбільше місцевих. Нині таких 6 чи 7 осіб. Я і Маліновському говорив: "Ми до тебе дістанемося". Може, вони з Олександром Зінченком закінчуватимуть кар'єру у Поліссі", – сказав Буткевич в інтерв'ю YouTube-каналу FOOTBALL MANАGER.

Нагадаємо, Маліновський – уродженець Житомира, а Зінченко – Радомишля Житомирської області.

До слова, нині Полісся є одним з лідерів Першої ліги і серйозно претендує на підвищення у класі.

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