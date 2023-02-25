"Если мы сделаем все хорошо и правильно, не будем ошибаться, то сможем выиграть этот матч. Все зависит от нас.

"Малиновский – дополнительная ценность": Тудор оценил вклад украинца в игру Марселя

Как только я приехал во Францию, мне сказали, что Неаполь и Марсель очень похожи. Велодром дает большой толчок и пугает соперников, потому что с тобой весь стадион", – цитирует Малиновского Tutto Atalanta.

Напомним, в турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ опережает Марсель, который идет вторым, на 5 очков. Недавно (8 февраля) провансальцы выбили Месси и Ко из 1/8 финала Кубка Франции – решающий гол забил именно наш соотечественник.

Малиновский победным голом выбил ПСЖ из Кубка Франции – украинец затмил Месси, который снова остался без трофея