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Моутинью угрожает сборной Украины накануне матча отбора на Евро-2020

19:29 129 Читати українською
Моутинью угрожает сборной Украины накануне матча отбора на Евро-2020
Жоау Моутинью / Global Imagens

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал победу над Люксембургом (3:0) и поделился мнением о предстоящем матче с Украиной.

 

"Португалия хорошо сыграла против Люксембурга, контролировала ситуацию, создавала моменты. Мы забили пару голов и поехали с желаемым результатом. Едем в Украине с уверенностью.

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Это наша цель, мы хотим попасть на Евро с первого места. Это мы и собираемся сделать", – поделился Моутинью в комментарии пресс-службе Федерации футбола Португалии.

Напомним, сборная Португалии разгромила Люксембург (3:0) и встретится с Украиной 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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Люксембург Люксембург Жоау Моутинью Жоау Моутинью Португалия Португалия Украина - Португалия Украина Украина Евро-2020
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