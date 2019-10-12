Моутинью угрожает сборной Украины накануне матча отбора на Евро-2020

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал победу над Люксембургом (3:0) и поделился мнением о предстоящем матче с Украиной.

"Португалия хорошо сыграла против Люксембурга, контролировала ситуацию, создавала моменты. Мы забили пару голов и поехали с желаемым результатом. Едем в Украине с уверенностью.

Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020

Это наша цель, мы хотим попасть на Евро с первого места. Это мы и собираемся сделать", – поделился Моутинью в комментарии пресс-службе Федерации футбола Португалии.

Напомним, сборная Португалии разгромила Люксембург (3:0) и встретится с Украиной 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

Португалия – Люксембург: CR700 запугивает Украину, партнер Зинченко забивает на 3 очка, динамовец не страхует