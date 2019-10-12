Сборная Украины примет Португалию в поединке 8-го тура квалификации Евро-2020. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия начнется 14 октября в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на каналах "Футбол 1" и ТРК Украина, текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужой

Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020:

Специалисты из компании Марафон считают Португалию фаворитом противостояния – победа Криштиану Роналду и компании оценивается в 2.03, тогда как коэффициент на победу Украины составляет 3.94. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 3.58 раза.

Напомним, в выездном поединке против Португалии, который состоялся 22 марта в Лиссабоне, соперники голов не забивали – матч завершился нулевой ничьей.

К слову, после 6-ти сыгранных матчей Украина лидирует в группе B, набрав 16 очков. В активе Португалии 11 зачетных пунктов в 5-ти поединках. Третье место у Сербии – 7 очков в 5-ти матчах.

Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмар