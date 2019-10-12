Моутінью погрожує збірній України напередодні матчу відбору на Євро-2020

Півзахисник збірної Португалії Жоау Моутінью прокоментував перемогу над Люксембургом (3:0) і поділився думкою про майбутній матч з Україною.

"Португалія добре зіграла проти Люксембургу, контролювала ситуацію, створювала моменти. Ми забили пару голів і поїхали з бажаним результатом. Їдемо до України з упевненістю.

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Це наша мета, ми хочемо потрапити на Євро з першого місця. Це ми і збираємося зробити", – поділився Моутінью в коментарі прес-службі Федерації футболу Португалії.

Нагадаємо, збірна Португалії розгромила Люксембург (3:0) і зустрінеться з Україною 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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