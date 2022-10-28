Главный тренер Ромы Жозе Моуринью вошел в историю как наставник, который одержал наибольшее количество побед в еврокубковых матчах.

"Джалоросси" одержали непростую победу над финским ХИКом (2:1) в 5-м туре ЛЕ и сохранили шансы на плей-офф. В заключительном туре подопечным Жозе Моуринью нужно обыгрывать Лудогорец – любой другой результат отправит Рому в Лигу конференций защищать статус действующего обладателя трофея.

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Для Жозе Моуринью три очка у Финляндии стали особенными. Теперь наставник является рекордсменом по количеству выигранных матчей в еврокубках. В активе Моуринью 107 побед – он обошел легендарного сэра Алекса Фергюсона, у которого осталось 106, сообщает Marca.

Напомним, 59-летний португалец является единственным тренером, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. В последней он победил с Ромой, которую возглавил в прошлом году. До этого работал в Тоттенхеме, Манчестер Юнайтед, Челси, Реале, Интере и Порту.

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