Лига Европы, 5-й тур

Группа С

ХИК – Рома – 1:2

Голы: Хетемай, 54 – Абрахам, 41, Хосконен, 62 (аг.)

Группа F

Штурм Грац – Фейенорд – 1:0

Гол: Китеишвили, 90+3

Группа Н

Ференцварош – Монако – 1:1

Голы: Захариассен – Бен-Еддер, 31

Црвена Звезда – Трабзонспор – 2:1

Голы: Катай, 37, Пешич, 64 – Бакасетас, 39

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В группе С сошлись аутсайдеры квартета – ХИК и Рома. "Волки" благодаря поражению Лудогорца от Бетиса получили неплохой шанс зацепиться за плей-офф Лиги Европы, поэтому должны были выигрывать. Кристанте в середине тайма после подачи с углового головой направил мяч в перекладину. Вскоре он же повторил вышеупомянутый трюк и даже забил, но положение вне игры оставило нули на табло. В конце концов, римлянам усилиями Абрахама удалось пойти на перерыв ведя в счете. После отдыха Хетемай выровнял положение, однако Хосконен случайно срезал мяч в свои ворота и вернул преимущество гостям. За десять минут до завершения матча финны сравняли, но после вмешательства VAR гол не был засчитан. Победа принесла Роме 7 очков и сравнила с Лудогорцем. ХИК с 1 очком последний, а лидирует с 13 пунктами Бетис.

В группе F Штурм и Фейеноорд претендовали на лидерство. Победа любой из команд, до матча имевших в своем активе по 5 очков, позволила бы догнать Лацио, который уже успел набрать 8 пунктов, одолев Митьюлланд. Судьбу матча решил единственный гол, забитый австрийцами на третьей добавленной минуте. Последний тур может стать роковым для любой из команд – интрига в квартете зашкаливает.

Лидер группы Н – Ференцварош – принимал Монако. Хозяева пропустили в середине первого тайма и все их потуги отыграться сводились к нулю. После перерыва венгры добавили и в конце матча Захариассен, выйдя один на один, восстановил статус-кво. В другом матче Црвена Звезда одолела Трабзонспор. Команды обменялись голами в конце первого тайма, а после перерыва белградцы вырвали победу и сравнялись по очкам с турками. Как следствие, Ференцварош с 10 пунктами в плей-офф Лиги Европы, а Монако (7 очков), Црвена Звезда (6 баллов) и Трабзонспор (6 пунктов) поборятся за вторую путевку и Лигу конференций.

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