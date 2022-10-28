Головний тренер Роми Жозе Моурінью увійшов в історію як наставник, який здобув найбільше перемог у єврокубкових матчах.

"Джалороссі" здобули непросту перемогу над фінським ГІКом (2:1) у 5-му турі ЛЄ та зберегли шанси на плей-офф. У заключному турі підопічним Жозе Моурінью потрібно обігрувати Лудогорець – будь-який інший результат відправить Рому у Лігу конференцій захищати статус чинного володаря трофея.

Скасований шедевр фінів у відеоогляді матчу ГІК – Рома – 1:2

Для Жозе Моурінью три очки у Фінляндії стали особливими. Тепер наставник є рекордсменом за кількістю виграних матчах у єврокубках. В активі Моурінью 107 перемог – він обійшов легендарного сера Алекса Фергюсона, у якого залишилося 106, інформує Marca.

Нагадаємо, 59-річний португалець є єдиним тренером, який виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій. В останній він переміг із Ромою, яку очолив минулого року. Перед тим працював у Тоттенхемі, Манчестер Юнайтед, Челсі, Реалі, Інтері та Порту.

Рома завдяки автоголу ГІКа зберегла шанси на плей-офф Ліги Європи, Ференцварош пройшов далі, Штурм наздогнав Лаціо