Команда Жозе Моуринью не без проблем справилась с финским ХИКом (2:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Перед игрой Жозе Моуринью жаловался, что его команде придется играть на синтетическом поле. "Игра на искусственном поле – это не футбол", – говорил "особенный". Но ХИК доказал ему обратное.

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Команда Тони Коскелы была близка к тому, чтобы отобрать у Ромы очки. Финны забили два гола, но только один из них был засчитан – в исполнении Перпарима Хетемая. А вот шедевр Дэвина Брауна судейская бригада не засчитала из-за фола Малика Абубакари против Кристанте в чужой штрафной. Однако этот мощный выстрел полузащитника под перекладину стоит того, чтобы его увидеть.

Кстати, судья отменил в первом тайме и гол Ромы. Кристанте забил, но из-за офсайда Вольпато это взятие ворот засчитано не было. Так что "легитимными" голами римлян стали лишь точные выстрелы Абрахама и Эль-Шаарави. Хотя, возможно, впоследствии УЕФА перепишет гол "фараона" на автогол Артту Хосконена.