"Это не соперник уровня Лиги конференций, это больше похоже на плей-офф Лиги чемпионов. Команда осталась уравновешенной и сплоченной, это главное. После перерыва мы немного боролись с чисто физическими проблемами, особенно те игроки, которые не имели полноценного межсезонья.

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Меня действительно беспокоит то, что мы так часто доходили до опасной зоны, но без гола. Некоторые игроки не полностью придерживались тактического плана. В общем команда мне понравилась. Мы победили, но и без этого мои ощущения были бы положительными", – приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, португалец возглавил Рому этим летом, заменив своего земляка Паулу Фонсеку.

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