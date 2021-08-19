Лига конференций: Унион дал мастер класс украинцам, фиаско Безуса и Ко в Польше, феерия экс-лидера Карпат (LIVE)
В четверг, 19 августа, состоялись первые поединки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций 2021/22. Счета и обзор самых интересных матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Лига конференций 2021/22, раунд плей-офф квалификации. Первые матчи
КуПС – Унион Берлин – 0:4
Голы: Авоньи, 7, 31, Крузе, 29, Фогльзаммер, 90+3
Ракув – Гент – 1:0
Гол: Невулис, 64
Флора – Шемрок Роверс – 4:2
Голы: Зенёв, 13, Миллер, 27, 87 Саппинен – Берк, 44, Скейлс, 86
Рига – Линкольн Ред Импс – начался в 20:00
Трабзонспор – Рома – начался в 20:30
Андерлехт – Витесс – начался в 21:00
Ренн – Русенборг – начался в 21:00
Сивасспор – Копенгаген – начался в 21:00
Фейеноорд – Эльфсборг – начался в 21:00
Пасуш де Феррейра – Тоттенхэм – начался в 21:30.
Берлинский Унион продемонстрировал Ворскле, как нужно играть против КуПС. Еще в первом тайме финны получили в свои ворота 3 мяча – дубль оформил нигериец Тайво Авоньи, записавший в свой актив еще и результативный пас на Макса Крузе. После перерыва немцы успокоились, ограничившись лишь одним голом в эндшпиле поединка. 4:0 – только чудо помешает Униону выйти в групповой турнир. КуПС, который прошел три раунда Лиги конференций, похоже, остановится в шаге от мечты.
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Гент на выезде встречался с Ракувом – вице-чемпионом Польши. Роман Безус остался в запасе "буйволов". Первый тайм завершился без голов, а на экваторе второй половины игры поляки открыли счет. Безус вышел спасать положение, но Гент так и не сумел восстановить равновесие. Все решится через неделю в Бельгии – Безус и Ко рискуют остаться без еврокубков.
Флора еще в первом тайме дважды забила в ворота Шемрок Роверс. Один из голов за эстонскую команду записал в свой актив Сергей Зенёв, известный по выступлениям во львовских Карпатах. Впрочем, еще до перерыва ирландцы сократили отставание и надеялись хотя бы на ничью. Однако во втором тайме Зенёв оформил ассист на Саппинена, восстановив комфортное преимущество Флоры. На последних минутах поединка команды еще раз обменялись голами – сверхрезультативные 4:2. Флора делает весомую заявку на групповой турнир еврокубка. К слову, этот матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским, который показал две желтые карточки – по одной представителю каждой команды.
Все результаты матчей Лиги конференций 19 августа можно посмотреть здесь.
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