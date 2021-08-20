"Це не суперник рівня Ліги конференцій, це більше схоже на плей-офф Ліги чемпіонів. Команда залишилася врівноваженою і згуртованою, це головне. Після перерви ми трохи боролися суто з фізичними проблемами, особливо ті гравці, які не мали повноцінного міжсезоння.

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Мене дійсно турбує те, що ми так часто доходили до небезпечної зони, але без гола. Деякі гравці не повністю дотримувалися тактичного плану. Загалом команда мені сподобалась. Ми перемогли, але й без цього мої відчуття були б позитивними", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, португалець очолив Рому цього літа, замінивши свого земляка Паулу Фонсеку.

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